نقابة الأطباء تقرر إخلاء أقسام الطوارئ وطوارئ الولادة اليوم الأحد

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رام الله - دنيا الوطن

قررت نقابة الأطباء الفلسطينيين، اخلاء أقسام الطوارئ وأقسام طوارئ الولادة، اليوم الأحد، الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك بسبب عدم ارجاع الخصومات على رواتب الأطباء.



وطالبت النقابة، في تصريح صحفي، المواطنين وخدمات الاسعاف التوجه إلى مستشفيات غير حكومية، واصفةً تصرفات الحكومة بـ "غير القانونية" وحملتها المسؤولية عن ذلك.



وكانت نقابة الأطباء الفلسطينية، أكدت يوم الجمعة الماضي، أنه سيتم اخلاء أقسام الطورائ وطوارئ الولادة بشكل كامل، إذا لم تتراجع الحكومة الفلسطينية عن الخصومات.



وقالت النقابة في بيان لها: "تفاجأنا اليوم بخصم مبالغ كبير على غالبية الأطباء، وبناء عليه وبمقتضى واجبنا النقابي، تجاه زملائنا، وبموجب التفويض السابق من مجلس النقابة، في حال تم التعرض لأي طبيب سواء بالخصم أو السجن على خلفية الاجراءات الاحتجاجية، وبالتالي سننتظر حتى يوم الأحد المقبل عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، لإرجاع ما تم خصمه حسب الاتفاق".