حماس: تصاعد وتيرة الاعتداء على المصلين تجاوز للخط الأحمر ولن نسمح باستمرار تمادي الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء السبت، إن "تصاعد وتيرة الاعتداء على المصلين والمعتكفين وإصابة العشرات منهم تجاوز للخط الأحمر ولن نسمح باستمرار تمادي الاحتلال".



وأضافت في تصريحات للناطق باسمها، عبد اللطيف القانوع: "الشباب الثائر في غزة يواصل الدعم والإسناد بمختلف الأدوات والوسائل الشعبية لثورة المقدسيين ضد المحتل الصهيوني وهذا له ما بعده ولن نترك أهلنا المقدسيين لوحدهم أو نقبل أن ينفرد الاحتلال بهم".



وتابع: "مشهد الصمود الأسطوري في ساحات القدس واستبسال المقدسيين في مواجهة غطرسة الاحتلال يدلل على أصالة شعبنا وأن انتفاضته مستمرة لإفشال مخططات الاحتلال".



وختم: "ندعو أبناء أمتنا العربية والإسلامية للخروج في تظاهرات ومسيرات لدعم المقدسيين في ساحات المسجد الأقصى والانتصار لقضيتنا العادلة وتوسيع مساحة التضامن والإسناد مع شعبنا الفلسطيني".