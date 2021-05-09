لجان المقاومة: العدو يفتح أبواب الحرب على مصراعيها والانتفاضة الشاملة حتمية

أكدت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، مساء السبت، أن عودة الإرباك الليلي والبالونات الحارقة مع جهوزية صواريخ المقاومة رسالة مفادها أننا لن نترك القدس وحدها مهما كلفت التضحيات.



وقالت اللجان، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "تتشابك السواعد الثائرة في أحفاد الناصر مع الثائرين في القدس لتشكل الوحدة الحقيقية لشعبنا المنتفض في مواجهة العدو الصهيوني".



وشددت على أن "الانتفاضة الشاملة المحطة الحتمية لشعبنا في طريق استرداد حقوقه والحفاظ على مقدساته".



وأشارت إلى "اعلان الجهوزية لمقاومينا والاستعداد لأي طارئ"، لافتتةً أنها "لن نترك العدو يستفرد بالقدس وسيندم أيما ندم على حماقاته في المدينة المقدسة".



وحيت في بيانها، "الشباب الثائر الذي يعيد البوصلة إلى مسارها الطبيعي عبر المواجهة المفتوحة مع العدو في كافة مناطق الوطن المحتل".



وختمت بالقول: "مخطط تهجير اهالي الشيخ جراح يستهدف إحكام السيطرة على المسجد الأقصى والسعي لتهويد القدس وبذلك يفتح العدو أبواب الحرب على مصراعيها".





رام الله - دنيا الوطن