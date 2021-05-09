الاحتلال يجمد دخول حملة بطاقة BMC عبر معبر بيت حانون حتى إشعار آخر

رابط مختصر:

دنيا الوطن - فاطمة الدعمة

قال رئيس لجنة الشؤون المدنية في قطاع غزة، صالح الزق، مساء السبت "إن اسرائيل جمدت قرارها السابق بالسماح بدخول رجال الاعمال من حملة بطاقة BMC عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع حتى إشعار اخر".



وأكد الزق أن هذا القرار المفاجئ غير واضح وغير مبرر، مشدداً على أن وزارة الشؤون المدنية تتواصل مع الجانب الاسرائيلي لثنيها عن قرارها الأخير.