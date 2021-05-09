عاجل

  • الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد الإصابات إلى 80 خلال مواجهات عنيفة في محيط القدس

  • الخارجية التونسية: تقدمنا بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن غدا الاثنين لبحث تصعيد الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

مباشر | اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على المواطنين في مدينة القدس المحتلة

دولي

الصاروخ الصيني يسقط فجر الأحد وفلسطين في دائرة الخطر

الصاروخ الصيني يسقط فجر الأحد وفلسطين في دائرة الخطر
حطام الصاروخ الصيني من أمريكا صباح اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مركز الفلك الدولي، مساء السبت، أن حطام الصاروخ الصيني التائه سيقع في الساعة 02:04 بتوقيت غرينتش فجر يوم الأحد (5:04 فجراً بتوقيت فلسطين)، زائد أو ناقص 60 دقيقة.

وأشار المركز في تحديث جديد، الساعة 12:45 صباحاً، إلى أن معظم الدول العربية أصبحت خارج نطاق الخطر، ما عدا عُمان والسعودية والأردن وفلسطين، مؤكداً على أن حطام الصاروخ سيقع في نفس الموعد المقدر.

وقال المركز، في وقت سابق، عبر موقع (تويتر): إن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر، ما عدا عُمان والسعودية والأردن وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر، مؤكداً على ضرورة متابعة آخر تحديث بعد حوالي ساعتين.


أخبار ذات صلة

إثيوبيا لمصر والسودان: مكاسب سد النهضة ستكون للجميع

إثيوبيا لمصر والسودان: مكاسب سد النهضة ستكون للجميع

صاروخ الصين سيمر عدة مرات فوق الوطن العربي وست دول في مأمن

صاروخ الصين سيمر عدة مرات فوق الوطن العربي وست دول في مأمن

اندلاع حريق عقب انفجار بمصنع لإنتاج المنظفات بمدينة قزوين شمال إيران

اندلاع حريق عقب انفجار بمصنع لإنتاج المنظفات بمدينة قزوين شمال إيران

الأمم المتحدة.. بدء الحوار غير الرسمي لعملية اختيار أمين عام جديد

الأمم المتحدة.. بدء الحوار غير الرسمي لعملية اختيار أمين عام جديد

الجيش الأمريكي ينفذ عملية إنزال كبيرة قرب حدود روسيا

الجيش الأمريكي ينفذ عملية إنزال كبيرة قرب حدود روسيا

&#34;فضيحة الهواتف&#34; تورط ترامب بعد أشهر من رحيله

"فضيحة الهواتف" تورط ترامب بعد أشهر من رحيله

الإعلان عن موعد ومكان وصول الصاروخ الصيني &#34;الشارد&#34; إلى الأرض

الإعلان عن موعد ومكان وصول الصاروخ الصيني "الشارد" إلى الأرض

كورونا عالميا: 3 ملايين و285 ألف وفاة و157 مليونا و577 ألف إصابة

كورونا عالميا: 3 ملايين و285 ألف وفاة و157 مليونا و577 ألف إصابة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اصابة أب وأطفاله الأربعة بقنابل الاحتلال قرب باب العامود بالقدس المحتلة

اصابة أب وأطفاله الأربعة بقنابل الاحتلال قرب باب العامود بالقدس المحتلة

&#34;النضال الشعبي&#34;: يجب توسيع دائرة الاشتباك والمقاومة الشعبية مع الاحتلال

"النضال الشعبي": يجب توسيع دائرة الاشتباك والمقاومة الشعبية مع الاحتلال

الهلال الاحمر: 53 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في احياء القدس المحتلة

الهلال الاحمر: 53 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في احياء القدس المحتلة

الرباعية الدولية تدعو السلطات الإسرائيلية إلى ضبط النفس وتجنب زيادة تصعيد الموقف

الرباعية الدولية تدعو السلطات الإسرائيلية إلى ضبط النفس وتجنب زيادة تصعيد الموقف

المالكي ونظيره الأردني يؤكدان ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وفاعلة لوقف الانتهاكات الاسرائيلية

المالكي ونظيره الأردني يؤكدان ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وفاعلة لوقف الانتهاكات الاسرائيلية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في باب العامود بالقدس المحتلة

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في باب العامود بالقدس المحتلة

السيناتور ساندرز يطالب بموقف رسمي أميركي من الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

السيناتور ساندرز يطالب بموقف رسمي أميركي من الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

تفاصيل اتصال هاتفي بين اسماعيل هنية وأمير قطر

تفاصيل اتصال هاتفي بين اسماعيل هنية وأمير قطر

منوعات

محمد هنيدي يتفاعل على هاشتاج &#34;#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح&#34;

محمد هنيدي يتفاعل على هاشتاج "#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح"

شاهد: ياسمين عبد العزيز تؤلم أحمد العوضي بسبب هذا المشهد.. &#34;حضن عنيف&#34;

شاهد: ياسمين عبد العزيز تؤلم أحمد العوضي بسبب هذا المشهد.. "حضن عنيف"

لهذا السبب.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة مؤلف مسلسلها

لهذا السبب.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة مؤلف مسلسلها

شاهد: كيف حولت صبا مبارك نفسها شبيهة من ياسمين صبري

شاهد: كيف حولت صبا مبارك نفسها شبيهة من ياسمين صبري

شاهد: هيا الشعيبي تتعرض للانتقاد الجارح بسبب مشهد الرقص هذا

شاهد: هيا الشعيبي تتعرض للانتقاد الجارح بسبب مشهد الرقص هذا

شاهد: كيف ردت آيتن عامر على الانتقادات الجارحة ضد مسلسلها

شاهد: كيف ردت آيتن عامر على الانتقادات الجارحة ضد مسلسلها

شاهد: مروان محسن يهاجم و يعتدي على رامز جلال بعد اكتشافه المقلب

شاهد: مروان محسن يهاجم و يعتدي على رامز جلال بعد اكتشافه المقلب

ما سبب قبول أحمد سعد الظهور مع سمية الخشاب رغم الخلافات الكبيرة ؟

ما سبب قبول أحمد سعد الظهور مع سمية الخشاب رغم الخلافات الكبيرة ؟

شاهد: ملامح بسمة بوسيل و تامر حسني تثير الجدل الكبير بين الجمهور

شاهد: ملامح بسمة بوسيل و تامر حسني تثير الجدل الكبير بين الجمهور

رغم نجاحه الكبير.. مي عمر في نوبة بكاء على الهواء بسبب مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

رغم نجاحه الكبير.. مي عمر في نوبة بكاء على الهواء بسبب مسلسل "لؤلؤ"

عربي

رئيس البرلمان العربي وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي يبحثان الانتخابات الفلسطينية

رئيس البرلمان العربي وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي يبحثان الانتخابات الفلسطينية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها &#34;أنصار الله&#34; باتجاه السعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

الجيش السوداني يسيطر على مستوطنة إثيوبية داخل الفشقة الحدودية

الجيش السوداني يسيطر على مستوطنة إثيوبية داخل الفشقة الحدودية

مسؤول قطري سابق: السلام مع إسرائيل يحتاج لأنياب تبرز من وجوه لا تبتسم

مسؤول قطري سابق: السلام مع إسرائيل يحتاج لأنياب تبرز من وجوه لا تبتسم