الصاروخ الصيني يسقط فجر الأحد وفلسطين في دائرة الخطر





رام الله - دنيا الوطنأفاد مركز الفلك الدولي، مساء السبت، أن حطام الصاروخ الصيني التائه سيقع في الساعة 02:04 بتوقيت غرينتش فجر يوم الأحد (5:04 فجراً بتوقيت فلسطين)، زائد أو ناقص 60 دقيقة.وأشار المركز في تحديث جديد، الساعة 12:45 صباحاً، إلى أن معظم الدول العربية أصبحت خارج نطاق الخطر، ما عدا عُمان والسعودية والأردن وفلسطين، مؤكداً على أن حطام الصاروخ سيقع في نفس الموعد المقدر.وقال المركز، في وقت سابق، عبر موقع (تويتر): إن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر، ما عدا عُمان والسعودية والأردن وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر، مؤكداً على ضرورة متابعة آخر تحديث بعد حوالي ساعتين.