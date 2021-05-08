الهلال الاحمر: 53 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في احياء القدس المحتلة

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رام الله - دنيا الوطن

قال الهلال الاحمر الفلسطيني، إن 53 مواطنا اصيبوا بجروح خلال مواجهات مع الاحتلال، الليلة، في محيط باب العامود وباب الساهرة وحي الشيخ جراح وباب الاسباط وحطة بالقدس المحتلة.



وأفاد الهلال في بيان صحفي، بأنه تم نقل ستة اصابات للمستشفى، وكانت معظمها بالرصاص المطاطي، لافتا إلى أن الاحتلال لم يسمح لسيارات الاسعاف من الدخول لمحيط باب العامود، رغم وجود عشرات الاصابات.