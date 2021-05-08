المالكي ونظيره الأردني يؤكدان ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وفاعلة لوقف الانتهاكات الاسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الاردنية، أيمن الصفدي، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وفاعلة لوقف الممارسات الاسرائيلية اللاشرعية واللاإنسانية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى المبارك.



وحمل المالكي والصفدي خلال محادثات أجرياها مساء اليوم السبت، في إطار عملية تنسيق التحركات الإقليمية والدولية لمواجهة الممارسات والاعتداءات الاسرائيلية، سلطات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير الذي تشهده القدس المحتلة.



وشددا على أن القدس ومقدساتها خط أحمر، والانتهاكات الاسرائيلية هي خرق فاضح للقانون الدولي واستفزاز لمشاعر ملياري مسلم وجريمة ستؤجج الصراع وستدفع المنطقة نحو المزيد من التصعيد والتأزيم.



وأكد الصفدي أن الأردن، وبتوجيه ومتابعة من الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيتسمر في تكريس كل إمكاناته لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني تلقائي فيها والتصدي للاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية.



بدوره، أكد المالكي أن تعليماته المباشرة من الرئيس محمود عباس هي تحريك كل حجر في كل زاوية على هذه الأرض لنصرة القدس وحمايتها وحماية مرابطيها الذين يذودون بأجسامهم العارية عن الاقصى والمقدسات ونيابة عن كل العرب والمسلمين واحرار وشرفاء العالم كل تلك الاعتداءات الهمجية التي يرتكبها الجبناء والمجرمين الذين ستلاحقهم المحاكم الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.



وأشارا إلى استمرار العمل المشترك لحماية حق الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في بيوتهم ومنع ترحيلهم من بيوتهم.



وشددا على أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل مسؤولية حماية حقوق الفلسطيني في بيوتهم، وحذرا من أن ترحيل فلسطيني الشيخ جراح من بيوتهم يمثل جريمة حرب، وخرق للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي.



وأكد المالكي والصفدي استمرار التنسيق والعمل المشترك اقليميا ودوليا لمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه وخصوصا حقه في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.



واتفق الوزيران على أن تتقدم كل من دولة فلسطين والمملكة الاردنية بطلب للامانة العامة لجامعة الدول العربية للدعوة لاجتماع وزاري استثنائي وطارئ يوم الثلاثاء للخروج برؤية عربية موحدة حول افضل السبل لمواجهة تلك الإجراءات الإسرائيلية دوليا.