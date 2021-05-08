السيناتور ساندرز يطالب بموقف رسمي أميركي من الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

طالب عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز، اليوم السبت، إدارة بلاده باتخاذ موقف أكثر صرامة من الانتهاكات الإسرائيلية الذي تنفذ في القدس الشرقية والضفة الغربية.



وكتب ساندرز في تغريدة له على موقع (تويتر): "يجب على الولايات المتحدة أن تتحدث بقوة ضد العنف الذي يمارسه المستوطنون المتحالفون مع الحكومة في القدس الشرقية والضفة الغربية".



ودعا لاتخاذ إجراء عملي من عمليات إخلاء العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس، داعياً إلى وقف هذا المخطط بشكل فوري.