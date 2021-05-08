تفاصيل اتصال هاتفي بين اسماعيل هنية وأمير قطر

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اسماعيل هنية، مساء السبت، اتصالاً هاتفياً، مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر.



وناقش الطرفان أبرز المستجدات في فلسطين، لاسيما ما يعانيه الشعب الفلسطيني من انتهاكات لقوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتهم على المصلين في باحات المسجد الاقصى، بحسب وكالة الأنباء القطرية.



من جانبه، جدد الأمير تميم دعم دولة قطر للقضية الفلسطينية ولنيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.