أردوغان يدين اعتداءات الاحتلال على المصلين في الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى.



وقال أردوغان في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر)، "ندين بشدة الاعتداءات السافرة التي تقوم بها إسرائيل تجاه قبلتنا الأولى المسجد الأقصى، كل رمضان".



وأضاف الرئيس التركي: "سنواصل الوقوف بجانب إخوتنا الفلسطينيين في جميع الأحوال والظروف".