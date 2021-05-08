شرطة الاحتلال تمنع الحافلات القادمة من أراضي الـ48 من الوصول للمسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وصول عشرات الحافلات القادمة من أراضي الـ48 إلى المسجد الأقصى المبارك، وطالبتها بالرجوع.



وترجل المئات من المواطنين من الحافلات، متوجهين سيرا على الأقدام نحو القدس كسرا لقرار الاحتلال بمنع وصولهم إلى الأقصى، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



ويتوجه الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني للصلاة في المسجد الأقصى المبارك وإحياء ليلة القدر، رغم الإجراءات الإسرائيلية المشددة، سواء من أراضي الـ48 ومن مختلف محافظات الضفة الغربية.



وتسعى سلطات الاحتلال لتقليل عدد المصلين القادمين الى المسجد الأقصى المبارك عبر ارجاع الحافلات والتضييق على المارة في البلدة القديمة، واقتحام المسجد الأقصى كما حدث بالأمس.