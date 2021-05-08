شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع ادخال وجبات إفطار للصائمين في المسجد الأقصى

الاحتلال يمنع ادخال وجبات إفطار للصائمين في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ادخال شاحنات تحمل وجبات إفطار للصائمين المعتكفين في المسجد الأقصى.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت شاحنات تابعة للأوقاف الإسلامية من الدخول للمسجد الأقصى عبر باب الأسباط، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضافوا أن هذه الوجبات تقدم من الأوقاف الإسلامية سنويا لمن يفطر في ليلة القدر في شهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى ليلة أمس، وأصيب نحو 205 مصلين بجروح مختلفة خلال تصديهم لقوات الاحتلال التي انتهكت حرمة الأقصى.

أخبار ذات صلة

روسيا: هناك عدة عوامل تسهم بتأجيج التوترات بالقدس وندعو لتفادي التصعيد

روسيا: هناك عدة عوامل تسهم بتأجيج التوترات بالقدس وندعو لتفادي التصعيد

حماس: نبارك العملية التي نفذها ثلاثة فلسطينيين في موقع سالم العسكري بجنين

حماس: نبارك العملية التي نفذها ثلاثة فلسطينيين في موقع سالم العسكري بجنين

العراق يدين اقتحام الاحتلال للأقصى ويؤكد موقفه الثابت من القضية الفلسطينية

العراق يدين اقتحام الاحتلال للأقصى ويؤكد موقفه الثابت من القضية الفلسطينية

طوباسي يسلم رئيس البرلمان اليوناني رسالة تتعلق بالأوضاح بحي الشيخ جراح بالقدس

طوباسي يسلم رئيس البرلمان اليوناني رسالة تتعلق بالأوضاح بحي الشيخ جراح بالقدس

فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية لبحث مواجهة جرائم الاحتلال بالقدس

فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية لبحث مواجهة جرائم الاحتلال بالقدس

(معاريف): الليلة ستكون صعبة وعنيفة بالقدس والتوتر قد يتسمر للايام المقبلة

(معاريف): الليلة ستكون صعبة وعنيفة بالقدس والتوتر قد يتسمر للايام المقبلة

فتح: المعركة بالقدس هي على الهوية والسيادة وجماهير شعبنا هناك تصنع المعجزة

فتح: المعركة بالقدس هي على الهوية والسيادة وجماهير شعبنا هناك تصنع المعجزة

شاهد: اندلاع تسعة حرائق بمستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

شاهد: اندلاع تسعة حرائق بمستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس: نبارك العملية التي نفذها ثلاثة فلسطينيين في موقع سالم العسكري بجنين

حماس: نبارك العملية التي نفذها ثلاثة فلسطينيين في موقع سالم العسكري بجنين

العراق يدين اقتحام الاحتلال للأقصى ويؤكد موقفه الثابت من القضية الفلسطينية

العراق يدين اقتحام الاحتلال للأقصى ويؤكد موقفه الثابت من القضية الفلسطينية

طوباسي يسلم رئيس البرلمان اليوناني رسالة تتعلق بالأوضاح بحي الشيخ جراح بالقدس

طوباسي يسلم رئيس البرلمان اليوناني رسالة تتعلق بالأوضاح بحي الشيخ جراح بالقدس

فتح: المعركة بالقدس هي على الهوية والسيادة وجماهير شعبنا هناك تصنع المعجزة

فتح: المعركة بالقدس هي على الهوية والسيادة وجماهير شعبنا هناك تصنع المعجزة

السعودية: نرفض الإجراءات الإسرائيلية لإخلاء منازل فلسطينية في القدس

السعودية: نرفض الإجراءات الإسرائيلية لإخلاء منازل فلسطينية في القدس

كيف علقت الخارجية الأمريكية على أحداث القدس واحتمال اجلاء العائلات من الشيخ جراح؟

كيف علقت الخارجية الأمريكية على أحداث القدس واحتمال اجلاء العائلات من الشيخ جراح؟

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس

حواتمة: لنجعل يوم الاثنين يوم غضب بكل مكان دفاعاً عن قدسنا وأرضنا

حواتمة: لنجعل يوم الاثنين يوم غضب بكل مكان دفاعاً عن قدسنا وأرضنا

منوعات

شاهد: ياسمين عبد العزيز تؤلم أحمد العوضي بسبب هذا المشهد.. &#34;حضن عنيف&#34;

شاهد: ياسمين عبد العزيز تؤلم أحمد العوضي بسبب هذا المشهد.. "حضن عنيف"

لهذا السبب.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة مؤلف مسلسلها

لهذا السبب.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة مؤلف مسلسلها

شاهد: كيف حولت صبا مبارك نفسها شبيهة من ياسمين صبري

شاهد: كيف حولت صبا مبارك نفسها شبيهة من ياسمين صبري

شاهد: هيا الشعيبي تتعرض للانتقاد الجارح بسبب مشهد الرقص هذا

شاهد: هيا الشعيبي تتعرض للانتقاد الجارح بسبب مشهد الرقص هذا

شاهد: كيف ردت آيتن عامر على الانتقادات الجارحة ضد مسلسلها

شاهد: كيف ردت آيتن عامر على الانتقادات الجارحة ضد مسلسلها

شاهد: مروان محسن يهاجم و يعتدي على رامز جلال بعد اكتشافه المقلب

شاهد: مروان محسن يهاجم و يعتدي على رامز جلال بعد اكتشافه المقلب

ما سبب قبول أحمد سعد الظهور مع سمية الخشاب رغم الخلافات الكبيرة ؟

ما سبب قبول أحمد سعد الظهور مع سمية الخشاب رغم الخلافات الكبيرة ؟

شاهد: ملامح بسمة بوسيل و تامر حسني تثير الجدل الكبير بين الجمهور

شاهد: ملامح بسمة بوسيل و تامر حسني تثير الجدل الكبير بين الجمهور

رغم نجاحه الكبير.. مي عمر في نوبة بكاء على الهواء بسبب مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

رغم نجاحه الكبير.. مي عمر في نوبة بكاء على الهواء بسبب مسلسل "لؤلؤ"

ما أسوأ عيوب ظافر العابدين ؟.. شاهد كيف وصف ظافر نفسه باعترافاته الجريئة

ما أسوأ عيوب ظافر العابدين ؟.. شاهد كيف وصف ظافر نفسه باعترافاته الجريئة

عربي

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها &#34;أنصار الله&#34; باتجاه السعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

الجيش السوداني يسيطر على مستوطنة إثيوبية داخل الفشقة الحدودية

الجيش السوداني يسيطر على مستوطنة إثيوبية داخل الفشقة الحدودية

تونس تطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

تونس تطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

التحالف الدولي: هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قاعدة عين الأسد بالعراق

التحالف الدولي: هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قاعدة عين الأسد بالعراق