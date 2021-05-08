الاحتلال يمنع ادخال وجبات إفطار للصائمين في المسجد الأقصى

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ادخال شاحنات تحمل وجبات إفطار للصائمين المعتكفين في المسجد الأقصى.





وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت شاحنات تابعة للأوقاف الإسلامية من الدخول للمسجد الأقصى عبر باب الأسباط، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وأضافوا أن هذه الوجبات تقدم من الأوقاف الإسلامية سنويا لمن يفطر في ليلة القدر في شهر رمضان المبارك.





يشار إلى أن الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى ليلة أمس، وأصيب نحو 205 مصلين بجروح مختلفة خلال تصديهم لقوات الاحتلال التي انتهكت حرمة الأقصى.

رام الله - دنيا الوطن