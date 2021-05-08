رئيس البرلمان العربي وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي يبحثان الانتخابات الفلسطينية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجنج أن البرلمان العربي يلعب دور كبير في التعبير عن الصوت العربي في مختلف القضايا وما يشهده من تطور كبير في آليات عمله معربا عن تقدير الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمان العربي على ما يبديه من اهتمام ملحوظ بالقضايا الدولية وعلى نحو خاص القضايا ذات الأهداف المشتركة كالمساواة بين المرأة ومكافحة الإرهاب وكذلك الحوار بين الحضارات .



جاء ذلك خلال لقاء عادل بن عبد الرحمن العسومي بمارتن شونجنج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بحضور النائب حسن المدحاني والنائب محمد اليماحي نائبي رئيس البرلمان والسفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي .



وجرى خلال اللقاء استعراض تطوير العلاقات بين الاتحاد البرلماني والبرلمان العربي والتفاهم لتوقيع اتفاق تعاون فني بين الطرفين تتناول العديد من الموضوعات العربية والموضوعات التي تهم البرلمانيين العرب والشعوب العربية وعلى رأسها عمليات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وعمليات مكافحة خطاب الكراهية المتنامي في أوروبا ضد الإسلام وضد العرب وموضوعات المساواة بين المرأة في المنطقة العربية وعلاج بعض الخلل التنظيمي والخلل في موضوعات المساواة في بعض الدول وفي بعض البرلمانات والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا وكذلك التعاون الفني لتنمية أدوات وآليات العمل البرلماني العربي .



واستعرض رئيس البرلمان العربي جملة من القضايا التي تهم الشأن العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما تشهده القدس من انتهاكات للقوات الإسرائيلية باقتحام باحة المسجد الأقصى والاعتداءات المستمرة على المقدسيين كما أكد على ضرورة دعم الانتخابات التشريعية الفلسطينية و إقامتها على كامل أراضيها بما فيها القدس.