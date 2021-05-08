عربي

رئيس البرلمان العربي وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي يبحثان الانتخابات الفلسطينية

رئيس البرلمان العربي وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي يبحثان الانتخابات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجنج أن البرلمان العربي يلعب دور كبير في التعبير عن الصوت العربي في مختلف القضايا وما يشهده من تطور كبير في آليات عمله معربا عن تقدير الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمان العربي على  ما يبديه من اهتمام ملحوظ بالقضايا الدولية وعلى نحو خاص القضايا ذات الأهداف المشتركة كالمساواة بين المرأة ومكافحة الإرهاب وكذلك الحوار بين الحضارات . 

جاء ذلك خلال لقاء عادل بن عبد الرحمن العسومي بمارتن شونجنج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بحضور النائب حسن المدحاني والنائب محمد اليماحي نائبي رئيس البرلمان والسفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي . 

وجرى خلال اللقاء استعراض تطوير العلاقات بين الاتحاد البرلماني والبرلمان العربي والتفاهم لتوقيع اتفاق تعاون فني بين الطرفين تتناول العديد من الموضوعات العربية والموضوعات التي تهم البرلمانيين العرب والشعوب العربية وعلى رأسها عمليات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وعمليات مكافحة خطاب الكراهية المتنامي في أوروبا ضد الإسلام وضد العرب وموضوعات المساواة بين المرأة في المنطقة العربية وعلاج بعض الخلل التنظيمي والخلل في موضوعات المساواة في بعض الدول وفي بعض البرلمانات والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا وكذلك التعاون الفني لتنمية أدوات وآليات العمل البرلماني العربي . 

واستعرض رئيس البرلمان العربي  جملة من القضايا التي تهم الشأن العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما تشهده القدس من انتهاكات للقوات الإسرائيلية باقتحام باحة المسجد الأقصى والاعتداءات المستمرة على المقدسيين كما أكد على ضرورة دعم الانتخابات التشريعية الفلسطينية و إقامتها على كامل أراضيها بما فيها القدس.

أخبار ذات صلة

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها &#34;أنصار الله&#34; باتجاه السعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

الجيش السوداني يسيطر على مستوطنة إثيوبية داخل الفشقة الحدودية

الجيش السوداني يسيطر على مستوطنة إثيوبية داخل الفشقة الحدودية

مسؤول قطري سابق: السلام مع إسرائيل يحتاج لأنياب تبرز من وجوه لا تبتسم

مسؤول قطري سابق: السلام مع إسرائيل يحتاج لأنياب تبرز من وجوه لا تبتسم

الامارات: ندين اقتحام السلطات الإسرائيلية للأقصى ونطالب باحترام دور الأردن برعاية المقدسات

الامارات: ندين اقتحام السلطات الإسرائيلية للأقصى ونطالب باحترام دور الأردن برعاية المقدسات

تونس تطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

تونس تطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

التحالف الدولي: هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قاعدة عين الأسد بالعراق

التحالف الدولي: هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قاعدة عين الأسد بالعراق

ولاية سودانية تتأهب لاحتمال سقوط الصاروخ الصيني

ولاية سودانية تتأهب لاحتمال سقوط الصاروخ الصيني

إجراء جديد بمطارات مصر لمواجهة &#34;تحورات كورونا&#34;

إجراء جديد بمطارات مصر لمواجهة "تحورات كورونا"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس: نبارك العملية التي نفذها ثلاثة فلسطينيين في موقع سالم العسكري بجنين

حماس: نبارك العملية التي نفذها ثلاثة فلسطينيين في موقع سالم العسكري بجنين

العراق يدين اقتحام الاحتلال للأقصى ويؤكد موقفه الثابت من القضية الفلسطينية

العراق يدين اقتحام الاحتلال للأقصى ويؤكد موقفه الثابت من القضية الفلسطينية

طوباسي يسلم رئيس البرلمان اليوناني رسالة تتعلق بالأوضاح بحي الشيخ جراح بالقدس

طوباسي يسلم رئيس البرلمان اليوناني رسالة تتعلق بالأوضاح بحي الشيخ جراح بالقدس

فتح: المعركة بالقدس هي على الهوية والسيادة وجماهير شعبنا هناك تصنع المعجزة

فتح: المعركة بالقدس هي على الهوية والسيادة وجماهير شعبنا هناك تصنع المعجزة

السعودية: نرفض الإجراءات الإسرائيلية لإخلاء منازل فلسطينية في القدس

السعودية: نرفض الإجراءات الإسرائيلية لإخلاء منازل فلسطينية في القدس

كيف علقت الخارجية الأمريكية على أحداث القدس واحتمال اجلاء العائلات من الشيخ جراح؟

كيف علقت الخارجية الأمريكية على أحداث القدس واحتمال اجلاء العائلات من الشيخ جراح؟

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس

حواتمة: لنجعل يوم الاثنين يوم غضب بكل مكان دفاعاً عن قدسنا وأرضنا

حواتمة: لنجعل يوم الاثنين يوم غضب بكل مكان دفاعاً عن قدسنا وأرضنا

منوعات

شاهد: ياسمين عبد العزيز تؤلم أحمد العوضي بسبب هذا المشهد.. &#34;حضن عنيف&#34;

شاهد: ياسمين عبد العزيز تؤلم أحمد العوضي بسبب هذا المشهد.. "حضن عنيف"

لهذا السبب.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة مؤلف مسلسلها

لهذا السبب.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة مؤلف مسلسلها

شاهد: كيف حولت صبا مبارك نفسها شبيهة من ياسمين صبري

شاهد: كيف حولت صبا مبارك نفسها شبيهة من ياسمين صبري

شاهد: هيا الشعيبي تتعرض للانتقاد الجارح بسبب مشهد الرقص هذا

شاهد: هيا الشعيبي تتعرض للانتقاد الجارح بسبب مشهد الرقص هذا

شاهد: كيف ردت آيتن عامر على الانتقادات الجارحة ضد مسلسلها

شاهد: كيف ردت آيتن عامر على الانتقادات الجارحة ضد مسلسلها

شاهد: مروان محسن يهاجم و يعتدي على رامز جلال بعد اكتشافه المقلب

شاهد: مروان محسن يهاجم و يعتدي على رامز جلال بعد اكتشافه المقلب

ما سبب قبول أحمد سعد الظهور مع سمية الخشاب رغم الخلافات الكبيرة ؟

ما سبب قبول أحمد سعد الظهور مع سمية الخشاب رغم الخلافات الكبيرة ؟

شاهد: ملامح بسمة بوسيل و تامر حسني تثير الجدل الكبير بين الجمهور

شاهد: ملامح بسمة بوسيل و تامر حسني تثير الجدل الكبير بين الجمهور

رغم نجاحه الكبير.. مي عمر في نوبة بكاء على الهواء بسبب مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

رغم نجاحه الكبير.. مي عمر في نوبة بكاء على الهواء بسبب مسلسل "لؤلؤ"

ما أسوأ عيوب ظافر العابدين ؟.. شاهد كيف وصف ظافر نفسه باعترافاته الجريئة

ما أسوأ عيوب ظافر العابدين ؟.. شاهد كيف وصف ظافر نفسه باعترافاته الجريئة

عربي

رئيس البرلمان العربي وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي يبحثان الانتخابات الفلسطينية

رئيس البرلمان العربي وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي يبحثان الانتخابات الفلسطينية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها &#34;أنصار الله&#34; باتجاه السعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

الجيش السوداني يسيطر على مستوطنة إثيوبية داخل الفشقة الحدودية

الجيش السوداني يسيطر على مستوطنة إثيوبية داخل الفشقة الحدودية

تونس تطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

تونس تطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني