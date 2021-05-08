التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، السبت، إحباط هجوم جوي لجماعة الحوثي، على جنوبي المملكة.



وقال التحالف، بحسب وكالة الأنباء السعودية: "إن الدفاع الجوي يعترض ويدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب غربي السعودية".



وأضاف: "التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".



وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثي أواخر 2014.



في المقابل تنفذ جماعة الحوثي، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.