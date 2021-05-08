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الامارات: ندين اقتحام السلطات الإسرائيلية للأقصى ونطالب باحترام دور الأردن برعاية المقدسات

الامارات: ندين اقتحام السلطات الإسرائيلية للأقصى ونطالب باحترام دور الأردن برعاية المقدسات
رام الله - دنيا الوطن
أكد خليفة شاهين المرر، وزير دولة الامارات، أن بلاده تعرب عن قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة، وأنها تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى الشريف وتهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، التي نجم عنها إصابة عدد من المدنيين.

وأشار المرر إلى أن دولة الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، مشددا على ضرورة ان تتحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي، لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

كما شدد وزير الدولة الإماراتي على "ضرورة احترام دور المملكة الأردنية في رعاية المقدسات، بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي، وعدم المساس بسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك".

ودعا المرر السلطات الإسرائيلية إلى "تحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان"، كما أكد على "ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم".

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