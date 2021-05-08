حماس: نبارك العملية التي نفذها ثلاثة فلسطينيين في موقع سالم العسكري بجنين

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رام الله - دنيا الوطن

باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس، العملية التي نفذها ثلاثة فلسطينيين، في موقع سالم العسكري بالقرب من مدينة جنين، قبل عدة أيام.



وقالت الحركة في تصريح لها: "إن هذه العملية تعبر عن نبض شعبنا وحبه للمقاومة، وإيمانه القطعي بأنها الطريق الذي يمكن أن يصل من خلالها لحقوقه في الوطن المستقل كامل السيادة على أرضه ومقدساته".



وأضافت: "إن عدوان الاحتلال المتواصل، يتطلب موقفًا وطنيًا جامعًا بتفعيل نقاط الاشتباك كافة مع المشروع الاستيطاني في الضفة والإعلان عن عصيان وطني وتحرك جماهيري واسع يرفع شعار القدس في القلب منه، ويترجم لمواجهة شاملة مع الاحتلال".



وتابعت الحركة في تصريحها: "إن الشهداء الثلاثة الذين اقتحموا موقعًا عسكريًا بما تيسر لهم من سلاح هي رسالة من هذا الشعب العظيم، وإن الحقوق لن تضيع ما دام هناك أبطال مستعدين للتضحية من أجل حرية وطنهم ورؤية القدس بمسجدها الأقصى شامخة عزيزة".