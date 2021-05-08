العراق يدين اقتحام الاحتلال للأقصى ويؤكد موقفه الثابت من القضية الفلسطينية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دانت الحكومة العراقيّة، اقتحام القوّات الإسرائيليّة للمسجد الأقصى، وممارسة أعمال الترويع وبثِّ الذُعرِ بين صفوف المصلّينَ الفلسطينيين.



وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي اليوم السبت، تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس، مطالبة بوقفِ الهجمات العدائيّة على الآمنين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وجددت موقف العراق الثابت والمبدئي من القضيّة الفلسطينية، التي كانت ولاتزال قضية محوريّة.