(معاريف): الليلة ستكون صعبة وعنيفة بالقدس والتوتر قد يتسمر للايام المقبلة



وقال ليف رام: "المسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يتوقعون أن يستمر التوتر في القدس في الأيام المقبلة".



وبحسب الصحيفة، فإن مفوض الشرطة الإسرائيلية، أمر بتعزيز قوات الشرطة في منطقة المسجد الأقصى، استعدادا لاندلاع مواجهات الليلة المقبلة.



يشار إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت مساء أمس الجمعة، وفجر اليوم السبت، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى المبارك، وحي الشيخ جراح في مدينة القدس، أسفرت عن مئات الإصابات بين المواطنين



رام الله - دنيا الوطنافاد تال ليف رام، مراسل صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن تقديرات المؤسسة الأمنية، تشير بأن الليلة ستكون عنيفة وصعبة في مدينة القدس، مقارنة بالأمس.