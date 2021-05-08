شاهد: اندلاع تسعة حرائق بمستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (حدشوت بيتخون سديه) الإسرائيلي، أن تسعة حرائق اندلعت في المجلس الإقليمي أشكول، بغلاف غزة، بفعل البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة.ويتواصل إطلاق البالونات الحارقة، من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة، بشكل يومي، والتي تسفر عن اندلاع العديد من الحرائق في مساحات واسعة من المستوطنات المحاذية للقطاع.