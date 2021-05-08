(يسرائيل هيوم): كوخافي يقرر رفع حالة التأهب استعدادًا للتصعيد

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أجرى تقييمًا للوضع الأمني، اليوم السبت، بمشاركة نائب رئيس الأركان وقائد المنطقة الوسط وقائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق.



وأوضحت الصحيفة أن كوخافي أصدر تعليماته برفع مستوى التأهب وتعزيز القوات استعدادًا للتصعيد، واتخاذ سلسلة من الإجراءات الإضافية.



يُشار إلى أن أكثر من 200 شاب فلسطيني أصيبوا خلال المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية في القدس وباحات المسجد الأقصى.