كيف علقت الخارجية الأمريكية على أحداث القدس واحتمال اجلاء العائلات من الشيخ جراح؟

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن بلادها تشعر بقلق بالغ إزاء المواجهات الجارية في القدس، بما في ذلك المواجهات في الحرم الشريف، والشيخ جراح، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى.



وأضافت الخارجية الأميركية في بيان صحفي، ان "إراقة الدماء هي أمر مقلق للغاية، لا سيما في الأيام الأخيرة من رمضان"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



ودعت المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التحرك العاجل لتهدئة التوتر، وقالت في بيانها، "من الأهمية بمكان أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس، والامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية، والحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف قولا وفعلا".



وأعربت الخارجية الأميركية عن بالغ قلقها إزاء تهديد عائلات فلسطينية بالاخلاء في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس، والتي يعيش العديد منها في منازلهم منذ أجيال".



وأكدت أنه من الأهمية بمكان تجنب الخطوات التي تؤدي إلى تفاقم التوتر أو تبعدنا عن السلام، ويشمل ذلك عمليات الإخلاء في القدس الشرقية، والنشاط الاستيطاني، وهدم المنازل.