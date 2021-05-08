شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال اليوم السبت حملة اعتقالات واسعة استهدفت عدد كبيراً من الشبان المقدسيين.

وقال رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب إن معظم المعتقلين من الأسرى المحررين الذين سبق أن اعتقلوا على قضايا تخص المسجد الاقصى المبارك.

وأشار أبو عصب الى أن الاعتقالات تتزامن مع حلول ليلة السابع والعشرين من رمضان وكذلك عيد ما يسمى بتوحيد القدس لدى الاحتلال.

وأوضح أن الهدف من هذه الاعتقالات هو تفريغ القدس من أبنائها واعطاء المجال للمستوطنين أن يعيثوا فسادا فيها.

وعرف من بين المعتقلين كل من جمال الغول ورامي الفاخوري وروحي الكلغاصي وأمجد غروف وثائر أبو لافي ومحمد ابو لافي وأشرف الاعور وجهاد قوس وابراهيم النتشة وجميل العباسي وتامر خلفاوي وعبادة نجيب.

وسبق أن انطلق دعوات مقدسية وفي الداخل المحتل لأكبر حشد في المسجد الأقصى يستمر حتى عيد الفطر وخاصة في يوم ال28 من رمضان للتصدي لدعوات المستوطنين باستباحة وتدنيس المسجد بشكل واسع.

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