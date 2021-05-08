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التحالف الدولي: هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قاعدة عين الأسد بالعراق

التحالف الدولي: هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قاعدة عين الأسد بالعراق
رام الله - دنيا الوطن
أكد متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق أن طائرة مسيرة هاجمت، فجر اليوم السبت، قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية غربي العراق.

وكتب الكولونيل وين ماروتو المتحدث باسم التحالف عبر "تويتر" أنه يجري التحقيق في الأمر، لكن التقرير المبدئي يشير إلى حدوث الهجوم الساعة 02:20 بالتوقيت المحلي وإلحاقه ضررا بحظيرة طائرات دون تسجيل إصابات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف المتحدث أن "أي هجوم على الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان العراق أو التحالف الدولي يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية".

وفي وقت سابق اليوم أفادت وسائل إعلام محلية بتعرض قاعدة عين الأسد لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، مضيفة أنه تم في أعقاب الحادث إعلان إنذار وإغلاق القاعدة بالكامل، فيما شهد طيران مكثف لقوات التحالف ضمن مقتربات القاعدة.

يأتي الهجوم بعد ساعات على إعلان التحالف عن تسليمه القوات العراقية ذخيرة تقدر بنحو 1.8 مليون دولار في قاعدة عين الأسد الجوية.

وكانت قاعدة عين الأسد قد تعرضت في وقت سابق هذا الأسبوع إلى قصف صاروخي دون تسجيل خسائر.

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