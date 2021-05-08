مقتل مواطن في علار شمال طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

باشرت النيابة العامة والشرطة، اليوم السبت، التحقيق في ظروف وملابسات مقتل مواطن في بلدة علار شمال طولكرم.



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن إشارة وصلت إلى الشرطة حول وصول مواطن (24 عاما)، إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي، مصاب بعيار ناري وحالته حرجة، وأعلن عن وفاته في وقت لاحق.



وأضاف ان النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان لاحالته لمعهد الطب العدلي لاجراء الصفة التشريحية للوقوف على اسباب الوفاة .



وأكد أن العمل جار لإحضار المشتبه به وفرض الأمن بالبلدة، بإسناد شرطة علار ومركز شرطة عتيل وبقوة من الشرطة الخاصة والأمن الوطني .