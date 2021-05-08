شؤون فلسطينية

المالكي يطلع أوغلو على آخر التطورات السياسية في فلسطين

المالكي يطلع أوغلو على آخر التطورات السياسية في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أطلع وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو، على آخر التطورات السياسية.

ووضع المالكي، نظيره التركي، خلال لقائهما في أنقرة، بصورة الانتهاكات التي يتعرض له ابناء شعبنا، خاصة في مدينة القدس، وحي الشيخ جراح.

وأكد أن الهجمة التي يتعرض لها المسجد الاقصى تتطلب تحركا سريعا من المجتمع الدولي لاتخاذ اجراءات لمنع استمرار هذه الانتهاكات وتوفير الحماية لابناء شعبنا في القدس، مشيرا إلى أن هذه الهجمة تأتي في اطار اشمل يتمثل بمحاولات محمومة لتوسيع الاستيطان في كافة ارجاء الضفة.

واتفق الوزيران على التنسيق والمتابعة العاجلة لكافة هذه القضايا سواء بالدعوة الى اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الاسلامي او لجنة القدس.

واستعرض المالكي، خلال اللقاء، الاسباب التي دعت الجانب الفلسطيني لتأجيل الانتخابات، وقال: لا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل بأن تجرى الانتخابات دون القدس.

وتطرق الوزيران في نقاشهما لمواضيع تتعلق بضرورة دعم مبادرة الرئيس محمود عباس لاقامة مؤتمر دولي للسلام، وهو ما تؤيده الجمهورية التركية.

من جانبه، أكد الوزير التركي استمرار وقوف تركيا قيادة وشعبا الى جانب شعبنا وقيادته وتوفير كل اشكال الدعم لفلسطين، خاصة في الجانب السياسي والدبلوماسي.

وشدد على استعداد بلاده لمساندة فلسطين في مواجهة جائحة كورونا، اضافة الى استمرار تقديم المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين.

واتفق الجانبان على عقد اللجنة المشتركة في النصف الثاني من العام الجاري في رام الله، وشكر المالكي تركيا على تقديم الدعم للاونروا وعلى كل الدعم والاسناد الذي تقدمه تركيا لفلسطين، والاستمرار في التنسيق والتعاون على كافة الصعد.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس

حواتمة: لنجعل يوم الاثنين يوم غضب بكل مكان دفاعاً عن قدسنا وأرضنا

حواتمة: لنجعل يوم الاثنين يوم غضب بكل مكان دفاعاً عن قدسنا وأرضنا

مقتل مواطن في علار شمال طولكرم

مقتل مواطن في علار شمال طولكرم

فدا: ما ارتكبته قوات الاحتلال بالقدس إرهاب دولة منظم وجريمة متكاملة الأركان

فدا: ما ارتكبته قوات الاحتلال بالقدس إرهاب دولة منظم وجريمة متكاملة الأركان

فدا: ما ارتكبته قوات الاحتلال بالقدس إرهاب دولة منظم وجريمة متكاملة الأركان

فدا: ما ارتكبته قوات الاحتلال بالقدس إرهاب دولة منظم وجريمة متكاملة الأركان

المعاهد الأزهرية: نرفض سياسة الاحتلال بترويع أهالي القدس والأقصى خط أحمر

المعاهد الأزهرية: نرفض سياسة الاحتلال بترويع أهالي القدس والأقصى خط أحمر

دعوات لمسيرات في الداخل الفلسطيني المحتل والرباط في الأقصى والشيخ جراح

دعوات لمسيرات في الداخل الفلسطيني المحتل والرباط في الأقصى والشيخ جراح

الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من القدس

الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حواتمة: لنجعل يوم الاثنين يوم غضب بكل مكان دفاعاً عن قدسنا وأرضنا

حواتمة: لنجعل يوم الاثنين يوم غضب بكل مكان دفاعاً عن قدسنا وأرضنا

فدا: ما ارتكبته قوات الاحتلال بالقدس إرهاب دولة منظم وجريمة متكاملة الأركان

فدا: ما ارتكبته قوات الاحتلال بالقدس إرهاب دولة منظم وجريمة متكاملة الأركان

فدا: ما ارتكبته قوات الاحتلال بالقدس إرهاب دولة منظم وجريمة متكاملة الأركان

فدا: ما ارتكبته قوات الاحتلال بالقدس إرهاب دولة منظم وجريمة متكاملة الأركان

المعاهد الأزهرية: نرفض سياسة الاحتلال بترويع أهالي القدس والأقصى خط أحمر

المعاهد الأزهرية: نرفض سياسة الاحتلال بترويع أهالي القدس والأقصى خط أحمر

دعوات لمسيرات في الداخل الفلسطيني المحتل والرباط في الأقصى والشيخ جراح

دعوات لمسيرات في الداخل الفلسطيني المحتل والرباط في الأقصى والشيخ جراح

الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من القدس

الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من القدس

المالكي يطلع أوغلو على آخر التطورات السياسية في فلسطين

المالكي يطلع أوغلو على آخر التطورات السياسية في فلسطين

ثوري &#34;فتح&#34; يدعو إلى التحرك دعما واسنادا للقدس

ثوري "فتح" يدعو إلى التحرك دعما واسنادا للقدس

منوعات

شاهد: ياسمين عبد العزيز تؤلم أحمد العوضي بسبب هذا المشهد.. &#34;حضن عنيف&#34;

شاهد: ياسمين عبد العزيز تؤلم أحمد العوضي بسبب هذا المشهد.. "حضن عنيف"

لهذا السبب.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة مؤلف مسلسلها

لهذا السبب.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة مؤلف مسلسلها

شاهد: كيف حولت صبا مبارك نفسها شبيهة من ياسمين صبري

شاهد: كيف حولت صبا مبارك نفسها شبيهة من ياسمين صبري

شاهد: هيا الشعيبي تتعرض للانتقاد الجارح بسبب مشهد الرقص هذا

شاهد: هيا الشعيبي تتعرض للانتقاد الجارح بسبب مشهد الرقص هذا

شاهد: كيف ردت آيتن عامر على الانتقادات الجارحة ضد مسلسلها

شاهد: كيف ردت آيتن عامر على الانتقادات الجارحة ضد مسلسلها

شاهد: مروان محسن يهاجم و يعتدي على رامز جلال بعد اكتشافه المقلب

شاهد: مروان محسن يهاجم و يعتدي على رامز جلال بعد اكتشافه المقلب

ما سبب قبول أحمد سعد الظهور مع سمية الخشاب رغم الخلافات الكبيرة ؟

ما سبب قبول أحمد سعد الظهور مع سمية الخشاب رغم الخلافات الكبيرة ؟

شاهد: ملامح بسمة بوسيل و تامر حسني تثير الجدل الكبير بين الجمهور

شاهد: ملامح بسمة بوسيل و تامر حسني تثير الجدل الكبير بين الجمهور

رغم نجاحه الكبير.. مي عمر في نوبة بكاء على الهواء بسبب مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

رغم نجاحه الكبير.. مي عمر في نوبة بكاء على الهواء بسبب مسلسل "لؤلؤ"

ما أسوأ عيوب ظافر العابدين ؟.. شاهد كيف وصف ظافر نفسه باعترافاته الجريئة

ما أسوأ عيوب ظافر العابدين ؟.. شاهد كيف وصف ظافر نفسه باعترافاته الجريئة

عربي

تونس تطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

تونس تطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

التحالف الدولي: هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قاعدة عين الأسد بالعراق

التحالف الدولي: هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قاعدة عين الأسد بالعراق

إجراء جديد بمطارات مصر لمواجهة &#34;تحورات كورونا&#34;

إجراء جديد بمطارات مصر لمواجهة "تحورات كورونا"

المغرب: استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو قرار مع سبق الإصرار

المغرب: استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو قرار مع سبق الإصرار