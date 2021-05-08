التحرير الفلسطينية: الشعب الفلسطيني لن يصمت على جرائم الاحتلال في باحات الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

قالت جبهة التحرير الفلسطينية على لسان محمد التاج القيادي البارز بالجبهة ان شعبنا الفلسطيني لن يصمت على جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه في باحات المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وباقي احياء القدس وكافة الأراضي الفلسطينية, التي تجاوزت كل الحدود, عبر الامعان في سياسة القتل والاعتقال وهدم البيوت والتطهير العرقي وتهجير السكان الفلسطينيين واقتلاعهم من بيوتهم بقوة السلاح والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية والتي كان ٱخرها جريمة اقتحام باحات المسجد الأقصى والاعتداءات الوحشية والهمجية على المصلين الٱمنين .



وقال التاج في تصريح صحفي اليوم السبت أن الهجوم الاجرامي والوحشي المتواصل الذي قامت وتقوم به قوات الاحتلال على المصلين الٱمنين في المسجد الأقصى المبارك واطلاق الرصاص والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع صوب المصلين العزل مما أدى الى اصابة المئات منهم وخلق حالة من الذعر والهلع بين صفوف النساء والشيوخ والأطفال إنما هي جريمة لا يمكن السكوت عليها وأن شعبنا الفلسطيني بكافة قواه الحية هو الأقدر على ردع الاحتلال ولحم عدوانه في ظل الصمت والعجز الدولي وعدم قدرته على إلزام الاحتلال بوقف كافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني والامتثال لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية .



وأضاف التاج ان الرد الحقيقي على تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه وجوب النأي من الكل الفلسطيني عن القضايا الخلافية وتوحيد الجهود نحو مقاومة جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه والدفاع عن حرمة شعبنا التي تستباح صباح مساء وتهدم بيوته وتصادر أرضه وممتلكاته وتنتهك مقدساته دون حسيب او رقيب .



واكد التاج بأن شعبنا الفلسطيني رغم جرائم الاحتلال وعنجهيته ورغم المؤامرات التي تحاك ضده سيبقى ثابتا على ارضه متمسكا بحقه في المقاومة حتى دحر الاحتلال وقطعان مستوطنيه عن ارضه واستعادة حقوقه العادلة والمشروعة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .