بالأسماء.. طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد الموافق 9 مايو.وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ الأحد سيكون للحافلة الخامسة من الكشف السابق (15/ 2021)، بالإضافة إلى الحافلة الأولى حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (16/ 2021).ودعت المسافرين إلى إجراء فحص "كورونا" غدًا الساعة 07:00 صباحًا بمركز شهداء رفح الصحي، ومن ثم التوجه للصالة الخارجية بالمعبر لتسهيل سفرهم.كما دعت المسافرين عبر الحافلتين الأولى والثانية لإجراء فحص "كورونا" غدًا الأحد، في المراكز الصحية المعلن عنها سابقًا في كافة محافظات قطاع غزة، وإجراء فحص "كورونا" للحافلتين الثالثة والرابعة يوم الإثنين المقبل، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.