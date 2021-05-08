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المغرب: استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو قرار مع سبق الإصرار

المغرب: استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو قرار مع سبق الإصرار
رام الله - دنيا الوطن
 أكد المغرب، السبت، أن استقبال السلطات الإسبانية لزعيم جبهة (البوليساريو)، إبراهيم غالي، عمل يقوم على سبق الإصرار.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، إن "قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم البوليساريو، ليس مجرد إغفال بسيط، وإنما هو عمل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به، وسيستخلص منه كل التبعات".

وأفادت وسائل إعلام مغربية وإسبانية بأن القضاء الإسباني أمر باستدعاء غالي، للاستماع إليه في قضايا تتعلق بـ "جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان"، وستُجرى أولى جلسات التحقيق خلال الشهر المقبل.

وذكر البيان: منذ أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم البوليساريو، المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ضاعف المسؤولون الإسبان من التصريحات التي تحاول تبرير هذا الفعل الخطير الذي يخالف روح الشراكة وحسن الجوار.

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