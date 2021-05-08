الرئاسة اليمنية تعلن استعدادها لمفاوضات مباشرة مع الحوثيين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الرئاسة اليمنية، أنها مستعدة للذهاب في مفاوضات مباشرة مع جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير مكتب رئاسة الجمهورية، عبد الله العليمي؛ عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، والذي نظمه برنامج (اليمن في الإعلام الدولي) التابع لمركز صنعاء للدراسات ( غير حكومي).



وقال العليمي، إن "الحكومة مستعدة للذهاب في مفاوضات مباشرة مع جماعة الحوثيين"، مشيرًا إلى أنها ستوافق على فتح مطار صنعاء (شمال)، وميناء الحديدة (غرب)، ووقف إطلاق النار.



وأضاف، "الحوثيون يصرون على رفع وتيرة الأعمال القتالية في مأرب، وتسييس الملف الإنساني".



واتهم؛ جماعة الحوثيين بـ"إفشال المفاوضات الأخيرة التي قادها المبعوثان الأممي مارتن غريفيث والأمريكي تيم ليندركينج في سلطنة عمان لوقف إطلاق النار".



وأشار إلى أن "كل الجهود المتعلقة بوقف بالإعلان المشترك ووقف التصعيد وافقت عليها الحكومة".