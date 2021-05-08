الاتحاد الأوروبي: عمليات تهجير واخلاء الفلسطينيين في القدس غير قانونية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الاتحاد الأوروبي، إن "الوضع فيما يتعلق بإخلاء العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح ومناطق أخرى من القدس الشرقية يثير القلق الشديد، وهذه الأعمال غير قانونية، بموجب القانون الإنساني الدولي، وتؤدي لتأجيج التوترات على الأرض".



وأضاف المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والأمن بيتر ستانو، في بيان، صدر اليوم السبت، بشأن تصاعد التوترات والعنف في القدس "على مدى الأيام الماضية، تصاعدت التوترات وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما في القدس الشرقية، بشكل خطير، وشهدت الليلة الماضية اشتباكات خطيرة في الحرم القدسي الشريف أدت إلى إصابة العديد من الجرحى".



وأكد أن العنف والتحريض أمر غير مقبول ويجب محاسبة الجناة من جميع الأطراف"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات إلى التحرك بشكل عاجل لتهدئة التوترات الحالية في القدس، وضرورة تجنب أعمال التحريض حول الحرم القدسي الشريف، واحترام الوضع الراهن".