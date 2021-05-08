كهرباء غزة تُصدر تنويهاً بشأن فصل عدة خطوط

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت عن شركة توزيع كهرباء بغزة، تنويه مهماً للمواطنين بشأن فصل خطي (بغداد والقبة) المغذيان لمحافظة غزة وخط آخر في خانيونس نظراً لأعمال صيانة ضرورية.



وقالت شركة الكهرباء، في تصريحٍ صحفي: إنه "سيتم فصل خطي (بغداد والقبة) المغذيان لمحافظة غزة يوم غدٍ الأحد الموافق 9/5/2021 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً من نفس اليوم".



وأضافت: "وسيتم فصل أيضاً فصل خط (F11) المغذي لمحافظة خانيونس يوم الاثنين الموافق 10/5/2021 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً من نفس اليوم".