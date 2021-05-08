الصحة بغزة تنشر تفاصيل الخارطة الوبائية بمحافظات القطاع

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، الخارطة الوبائية لمصابي فيروس "كورونا" المُستجد "كوفيد 19".وكانت وزارة الصحة، أعلنت في موجز تقريرها اليومي، عن تسجيل 9 وفيات و398 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في كافة محافظات قطاع غزة، خلال الـ24 الساعة الماضية.وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات وصلت لـ 104385 إصابة منذ بدء جائحة "كورونا" في غزة.