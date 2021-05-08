الصحة بغزة تنشر تفاصيل الخارطة الوبائية بمحافظات القطاع
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، الخارطة الوبائية لمصابي فيروس "كورونا" المُستجد "كوفيد 19".
وكانت وزارة الصحة، أعلنت في موجز تقريرها اليومي، عن تسجيل 9 وفيات و398 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في كافة محافظات قطاع غزة، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات وصلت لـ 104385 إصابة منذ بدء جائحة "كورونا" في غزة.
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، الخارطة الوبائية لمصابي فيروس "كورونا" المُستجد "كوفيد 19".
وكانت وزارة الصحة، أعلنت في موجز تقريرها اليومي، عن تسجيل 9 وفيات و398 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في كافة محافظات قطاع غزة، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات وصلت لـ 104385 إصابة منذ بدء جائحة "كورونا" في غزة.
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