شؤون فلسطينية

9 وفيات و398 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

9 وفيات و398 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تسجيل 9 حالات وفاة و398 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بعد إجراء 1525 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما وأعلنت في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تسجيل 1643 حالة تعافِ جديدة من مصابي فيروس كورونا 

وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 104385 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 7309حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 96130 حالة.
 
وبينت أن إجمالي الوفيات 946 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 206 حالة،  بالإضافة  إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 158 حالة.

وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي لـ55200 شخص،  بالإضافة إلى إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38168 شخص.

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