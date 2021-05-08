دولي

ايرلندا: نتابع بقلق ما يجري في القدس ونطالب بوقف عمليات الاخلاء والهدم

ايرلندا: نتابع بقلق ما يجري في القدس ونطالب بوقف عمليات الاخلاء والهدم
رام الله - دنيا الوطن
أعرب وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني عن قلق بلاده من أحداث العنف في القدس الشرقية، والتهديد بالإخلاء في حي الشيخ جراح.

وطالب كوفيني في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، بضرورة وقف عمليات الاخلاء والهدم.

وحث إسرائيل على التراجع عن قراراها بشأن بناء وحدات استيطانية في (هار حوما) أراضي جبل أبو غنيم جنوب مدينة القدس، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض فرص السلام، وحل الدولتين.

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