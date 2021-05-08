الاحتلال يعتقل شابًا من شويكة ويداهم منزل شهيد في مخيم طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا شمال طولكرم، وداهمت منزل شهيد في مخيمها.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود نجيب نعالوة (20 عاما)، عقب دهم منزله في ضاحية شويكة شمال طولكرم.



كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم، وجابت شوارعه، وأزقته، وأعاقت حركة المواطنين والمركبات، وداهمت منزل الشهيد محمد أحمد فني في مخيم طولكرم، الذي استشهد أمس على حاجز سالم غرب جنين، بعد خلع باب المنزل، وتفتيشه، والعبث بمحتوياته، وإخضاع والده وأشقائه للتحقيق.