مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت الليلة الماضية مواجهات في مدينة قلقيلية، واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان في أريحا وعلى حاجز قلنديا.



ففي قلقيلية، أصيب شاب الليلة الماضية، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة.



وأفادت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت عقب مسيرة منددة بالاعتداءات الوحشية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك ومخططات الاحتلال في القدس.



وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين في المسيرة التي جابت شوارع قلقيلية، ما أدى إلى إصابة الشاب محمد عبد الرؤوف حامد (27 عاما) بالرصاص المطاطي في الرأس، نقل على إثرها الى مستشفى درويش نزال الحكومي لتلقي العلاج، حيث وصفت اصابته بالمتوسطة، فيما أصيب العشرات بالاختناق، وجرى معالجتهم ميدانيا.



وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الله الحناوي ومحمود مصلح، أثناء تواجدهما عند مدخل مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.



وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت قرب مدخل مدينة أريحا الجنوبي، عقب قمع قوات الاحتلال المسيرة التي انطلقت تنديدا باعتداءات قوات الاحتلال ضد المصلين في المسجد الأقصى المبارك، واستهدافها المباشر للمصلين بالرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.



وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المصلين أثناء عودتهم من المسجد الأقصى المبارك عبر حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات المواطنين من مختلف محافظات الضفة، لدى عودتهم عبر حاجز قلنديا بعد التدقيق في هوياتهم الشخصية.