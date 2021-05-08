د. مصطفى البرغوثي: ندعو إلى هبة شاملة في كل فلسطين إسنادا للأقصى والقدس
رام الله - دنيا الوطن
دعا مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى هبة شعبية واسعة في كل أنحاء فلسطين في الداخل والضفة والقطاع إسنادا للمسجد الأقصى و الشيخ جراح بالقدس في وجه القمع و التنكيل الاحتلالي و محاولات التطهير العرقي.
و قال البرغوثي ان الاحتلال حول ساحات الصلاة في المسجد الأقصى إلى ميدان حرب و اعتدى بشكل وحشي على المصلين العزل مما أوقع حوالي مائتي اصابة بينهم، كما أغلق قسرا مداخل حي الشيخ جراح.
وأكد البرغوثي أن المجتمع الدولي والدول العربية و الإسلامية مطالبة بفرض إجراءات عقابية على منظومة الاحتلال و الأبرتهايد الإسرائيلية بدل الاكتفاء ببيانات الإدانة التي لا تعبأ إسرائيل بها.
دعا مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى هبة شعبية واسعة في كل أنحاء فلسطين في الداخل والضفة والقطاع إسنادا للمسجد الأقصى و الشيخ جراح بالقدس في وجه القمع و التنكيل الاحتلالي و محاولات التطهير العرقي.
و قال البرغوثي ان الاحتلال حول ساحات الصلاة في المسجد الأقصى إلى ميدان حرب و اعتدى بشكل وحشي على المصلين العزل مما أوقع حوالي مائتي اصابة بينهم، كما أغلق قسرا مداخل حي الشيخ جراح.
وأكد البرغوثي أن المجتمع الدولي والدول العربية و الإسلامية مطالبة بفرض إجراءات عقابية على منظومة الاحتلال و الأبرتهايد الإسرائيلية بدل الاكتفاء ببيانات الإدانة التي لا تعبأ إسرائيل بها.
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