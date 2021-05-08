د. مصطفى البرغوثي: ندعو إلى هبة شاملة في كل فلسطين إسنادا للأقصى والقدس

مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

دعا مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى هبة شعبية واسعة في كل أنحاء فلسطين في الداخل والضفة والقطاع إسنادا للمسجد الأقصى و الشيخ جراح بالقدس في وجه القمع و التنكيل الاحتلالي و محاولات التطهير العرقي.



و قال البرغوثي ان الاحتلال حول ساحات الصلاة في المسجد الأقصى إلى ميدان حرب و اعتدى بشكل وحشي على المصلين العزل مما أوقع حوالي مائتي اصابة بينهم، كما أغلق قسرا مداخل حي الشيخ جراح.



وأكد البرغوثي أن المجتمع الدولي والدول العربية و الإسلامية مطالبة بفرض إجراءات عقابية على منظومة الاحتلال و الأبرتهايد الإسرائيلية بدل الاكتفاء ببيانات الإدانة التي لا تعبأ إسرائيل بها.