بدران: نعمل على توحيد الجهود والإمكانيات في معركة القدس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران: إنه يجري العمل على توحيد الجهود والإمكانيات لتكون معركة القدس معركة للجميع، لأن المدينة المقدسة كانت وما زالت وستبقى البوصلة ودرة التاج وأصل الصراع مع الاحتلال.



وأشار بدران في تصريحات صحفية، إلى أن الاحتلال واهم إذا ظن أنه يمكن أن يستفرد بالقدس والأقصى وأن يستغل التطبيع لصالحه، مؤكداً أن شعبنا ومقاومتنا عودتنا أن يكون الرد على غير ما يتوقعه الاحتلال.



وأضاف:" نحن متواجدون في القدس منذ الأيام الأولى ومعنا كل الأحرار ولا بد من مواجهة الاحتلال بكل الوسائل الممكنة".



وأردف:" نحن أصحاب حق وقدرتنا على مواجهة الاحتلال أكبر مما يتوقع، فالأجيال التي نشأت في ظل الوضع الفلسطيني المعقد هي من تقود المواجهات مع الاحتلال".



وأشار عضو المكتب السياسي الى أن هبة القدس الحالية تأتي ضمن سلسلة طويلة من المقاومة والنضال ضد المحتل، والمعارك مع الاحتلال التي أثبتت قدرته على المواجهة فيها.



وأوضح أن شعبنا موحد خلف القدس، التي ترفع من يدافع عنها وتخفض من يتقاعس عن نصرتها ودعمها، وهي الكاشفة والفاضحة والبوصلة للجميع.



وأكد بدران أن تأجيل الانتخابات دفع الشعب الفلسطيني لأخذ حقه بيده وتصعيد المواجهة مع الاحتلال.



وذكر بدران أن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية يجري اتصالات لإسناد أهل القدس وتوفير كل أساليب الدعم لهذه الهبة.