مفتي سلطنة عمان يدعو لنصرة الشعب الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

دعا المفتي العام لسلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي، إلى نصرة شعبنا الفلسطيني خاصة في مدينة القدس التي تتعرض لاعتداءات وحشية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقال الخليلي إن حماية القدس ومقدساتها بما فيها المسجد الأقصى واجب على الأمة العربية والإسلامية، داعيا الله أن يحفظ شعبنا، ويحرر أرضنا من الاحتلال.