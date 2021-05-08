مجدلاني يُحدد موعد الإعلان عن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

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خاص دنيا الوطن

أكد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، صباح اليوم السبت، لـ "دنيا الوطن"، أن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، سيُعلن رسمياً صباح غدٍ الأحد 9 أيار/ مايو الجاري.



وستكون هذه الدفعة هي الأولى التي ستُصرف عام 2021، من أصل 4 دفعات، خلافاً لما كان معمولاً به في السنوات الماضية، حيث كانت تُصرف 3 دفعات.



ويستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 118 ألف أسرة فقيرة، منها 81 ألف أسرة في القطاع.