مجدلاني يُحدد موعد الإعلان عن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية
خاص دنيا الوطن
أكد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، صباح اليوم السبت، لـ "دنيا الوطن"، أن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، سيُعلن رسمياً صباح غدٍ الأحد 9 أيار/ مايو الجاري.
وستكون هذه الدفعة هي الأولى التي ستُصرف عام 2021، من أصل 4 دفعات، خلافاً لما كان معمولاً به في السنوات الماضية، حيث كانت تُصرف 3 دفعات.
ويستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 118 ألف أسرة فقيرة، منها 81 ألف أسرة في القطاع.
أكد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، صباح اليوم السبت، لـ "دنيا الوطن"، أن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، سيُعلن رسمياً صباح غدٍ الأحد 9 أيار/ مايو الجاري.
وستكون هذه الدفعة هي الأولى التي ستُصرف عام 2021، من أصل 4 دفعات، خلافاً لما كان معمولاً به في السنوات الماضية، حيث كانت تُصرف 3 دفعات.
ويستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 118 ألف أسرة فقيرة، منها 81 ألف أسرة في القطاع.
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