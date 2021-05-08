شؤون فلسطينية

الهدمي يتفقد جرحى اعتداءات الاحتلال الوحشية في الأقصى والشيخ جراح

الهدمي يتفقد جرحى اعتداءات الاحتلال الوحشية في الأقصى والشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم السبت، جرحى اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، وحي الشيخ جراح، وباب العامود، الذين يعالجون في مستشفى المقاصد بمدينة القدس المحتلة.

واستمع الهدمي من الأطباء في مستشفى المقاصد عن طبيعة الإصابات التي وصلت الى المستشفى، حيث جرى التعامل مع عشرات الإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقتي الوجه والصدر.

وذكر الأطباء إنهم يقدمون العلاج الطبي لأكثر من 80 مصابا وصلوا الى المستشفى.

 وأعرب الهدمي عن استهجانه لتعمد شرطة الاحتلال الإسرائيلي إصابة المصلين والمواطنين العزل بالأجزاء العلوية من أجسادهم، مشددا على أن ما جرى ويجري في القدس هو "عدوان مبيت يستهدف كسر الصمود الأسطوري الذي أظهره المقدسيون في مواجهة المخططات الإسرائيلية".

وجدّد الدعوة للمجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للمواطنين، في ظل ما يتعرضون له من عدوان يهدف الى تمرير مخططات تستهدف الهوية العربية الفلسطينية لمدينة القدس المحتلة.

وحيا الهدمي المقدسيين على صمودهم وتصديهم لكل المخططات الإسرائيلية التي تستهدف تحديدا المسجد الأقصى، والشيخ جراح، وباب العامود، لما تمثله من رموز لعروبة وفلسطينية المدينة، مؤكدا  ضرورة تخطي المجتمع الدولي بيانات الإدانة والاستنكار رغم أهميتها، إلى التحرك الفعلي لوقف العدوان الإسرائيلي الخطير الذي تشهده المدينة المقدسة.

كما أعرب عن أمله بتحرك عاجل من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لإنصاف المقدسيين، خاصة المهددين بالتطهير العرقي في الشيخ جراح وسلوان، بعد ان ظهر جليا تواطؤ الجهاز القضائي الإسرائيلي مع المستوطنين والحكومة الإسرائيلية.

يشار إلى أن 205 مواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة، خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، وقمع المعتصمين في حي الشيخ جراح.

أخبار ذات صلة

مفتي القدس يحدد موعد مراقبة هلال شهر شوال

مفتي القدس يحدد موعد مراقبة هلال شهر شوال

بدران: نعمل على توحيد الجهود والإمكانيات في معركة القدس

بدران: نعمل على توحيد الجهود والإمكانيات في معركة القدس

(فدا): مطلب توفير حماية دولية لشعبنا بات مهمة عاجلة

(فدا): مطلب توفير حماية دولية لشعبنا بات مهمة عاجلة

مفتي سلطنة عمان يدعو لنصرة الشعب الفلسطيني

مفتي سلطنة عمان يدعو لنصرة الشعب الفلسطيني

مجدلاني يُحدد موعد الإعلان عن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

مجدلاني يُحدد موعد الإعلان عن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

الاحتلال يصيب شابًا بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في قلقيلية

الاحتلال يصيب شابًا بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في قلقيلية

أبو الغيط: اقتحام المسجد الأقصى يستفز مشاعر المسلمين حول العالم

أبو الغيط: اقتحام المسجد الأقصى يستفز مشاعر المسلمين حول العالم

أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(فدا): مطلب توفير حماية دولية لشعبنا بات مهمة عاجلة

(فدا): مطلب توفير حماية دولية لشعبنا بات مهمة عاجلة

مفتي سلطنة عمان يدعو لنصرة الشعب الفلسطيني

مفتي سلطنة عمان يدعو لنصرة الشعب الفلسطيني

الهدمي يتفقد جرحى اعتداءات الاحتلال الوحشية في الأقصى والشيخ جراح

الهدمي يتفقد جرحى اعتداءات الاحتلال الوحشية في الأقصى والشيخ جراح

إصابة 17 شرطياً إسرائيلياً أثناء اعتداءهم على المصلين في باحات الأقصى

إصابة 17 شرطياً إسرائيلياً أثناء اعتداءهم على المصلين في باحات الأقصى

وحدات أبناء القوقا تعلن النفير العام وتفعيل &#34;كل أدواتها&#34; للدفاع عن القدس

وحدات أبناء القوقا تعلن النفير العام وتفعيل "كل أدواتها" للدفاع عن القدس

الكويت: اقتحام &#34;الأقصى&#34; تحدٍ سافر لمشاعر المسلمین في العالم والقانون الدولي

الكويت: اقتحام "الأقصى" تحدٍ سافر لمشاعر المسلمین في العالم والقانون الدولي

&#34;الديمقراطية&#34;: لم يعد مفهوماً توسل السلطة التدخلات الدولية بديلاً عن اللجوء لعناصر القوة الفلسطينية

"الديمقراطية": لم يعد مفهوماً توسل السلطة التدخلات الدولية بديلاً عن اللجوء لعناصر القوة الفلسطينية

السعودية تعرب عن رفضها لخطط &#34;إسرائيل&#34; لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة عليها

السعودية تعرب عن رفضها لخطط "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة عليها

منوعات

شاهد: ملامح بسمة بوسيل و تامر حسني تثير الجدل الكبير بين الجمهور

شاهد: ملامح بسمة بوسيل و تامر حسني تثير الجدل الكبير بين الجمهور

رغم نجاحه الكبير.. مي عمر في نوبة بكاء على الهواء بسبب مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

رغم نجاحه الكبير.. مي عمر في نوبة بكاء على الهواء بسبب مسلسل "لؤلؤ"

ما أسوأ عيوب ظافر العابدين ؟.. شاهد كيف وصف ظافر نفسه باعترافاته الجريئة

ما أسوأ عيوب ظافر العابدين ؟.. شاهد كيف وصف ظافر نفسه باعترافاته الجريئة

شاهد: كيف أصبح شكل مؤسّس &#34;طيور الجنة&#34; في يوم ميلاده بسبب المرض

شاهد: كيف أصبح شكل مؤسّس "طيور الجنة" في يوم ميلاده بسبب المرض

شاهد: ياسر جلال يكشف عن سبب عدم حضوره برامج شقيقه رامز

شاهد: ياسر جلال يكشف عن سبب عدم حضوره برامج شقيقه رامز

شاهد: كيف حولت نور الغندور نفسها لنسخة عن نادين نسيب نجيم

شاهد: كيف حولت نور الغندور نفسها لنسخة عن نادين نسيب نجيم

شاهد: إبنة الدكتورة خلود تشعل مواقع التواصل بسبب نطقها لكلماتها الأولى

شاهد: إبنة الدكتورة خلود تشعل مواقع التواصل بسبب نطقها لكلماتها الأولى

شاهد: أحلام الشامسي تفاجئ الجمهور بصوتها بقراءة القران الكريم

شاهد: أحلام الشامسي تفاجئ الجمهور بصوتها بقراءة القران الكريم

شاهد: أمل بوشوشة تثير ضجة كبيرة بعد رقصها بالحجاب

شاهد: أمل بوشوشة تثير ضجة كبيرة بعد رقصها بالحجاب

شاهد: أحمد سعد لسمية الخشاب &#34;مأخدتش أي مقابل لمسلسل موسى&#34;.. بالتفاصيل

شاهد: أحمد سعد لسمية الخشاب "مأخدتش أي مقابل لمسلسل موسى".. بالتفاصيل

عربي

نصر الله: محور المقاومة ثابت ودخول غزة لمعادلة القدس تطور مهم

نصر الله: محور المقاومة ثابت ودخول غزة لمعادلة القدس تطور مهم

مسؤول سعودي: المملكة تجري محادثات مع ايران لهذا السبب

مسؤول سعودي: المملكة تجري محادثات مع ايران لهذا السبب

متى سيمر الصاروخ الصيني &#34;الشارد&#34; فوق مصر؟

متى سيمر الصاروخ الصيني "الشارد" فوق مصر؟

مصر تبدأ تنفيذ إجراءات صارمة قبيل عيد الفطر

مصر تبدأ تنفيذ إجراءات صارمة قبيل عيد الفطر