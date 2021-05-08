أجواء حارة جدًا اليوم في الأراضي الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو حارا إلى حار جدا وجافاً و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وفي الليل يكون الجو دافئا نسبيا في معظم المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.