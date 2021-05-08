الولايات المتحدة تطالب بخفض التوتر وإنهاء العنف في القدس المحتلة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر السبت، إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء المواجهات الجارية في القدس، واحتمال إجلاء عائلات فلسطينية في حيي الشيخ جراح وسلوان".



وأكدت الوزارة، في تصريح صحفي، أنها على اتصال مع كبار القادة الإسرائيليين والفلسطينيين للعمل على تهدئة الوضع، مطالبةً "كلا الجانبين"، بخفض التوترات وإنهاء العنف وتنشيط آليات التنسيق.



وطالبت، "جميع الأطراف بضبط النفس والامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية"، داعيةً "المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التحرك لتهدئة التوترات ووقف العنف".



واندلعت مواجهات عنيفة، مساء الجمعة، بعد اقتحام قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى، وأغلقت المسجد القبلي بالسلاسل، فيما منعت المصلين من أداء صلاتي العشاء والتراويح.



وأصيب نحو 205 مواطنين، في المواجهات داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، وحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن غالبيا الإصابات في الأجزاء العلوية من الجسم.