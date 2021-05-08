إصابة 17 شرطياً إسرائيلياً أثناء اعتداءهم على المصلين في باحات الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب نحو 17 شرطياً إسرائيلياً، أمس الجمعة، بالحجارة أثناء اعتداءهم على المصلين في باحات المسجد الأقصى المبارك، وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.



وهاجم عشرات الجنود، المصلين في باحات المسجد الأقصى المبارك، والمعتصمين في حي الشيخ جراح، بقنابل الغاز والأعيرة المطاطية فيما رد الشبان المقدسيين على هجمات شرطة الاحتلال بالحجارة.



وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن نحو 205 مواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة، معظمها في الأجزاء العلوية من الجسم، وكان من بين المصابين عدي عدنان غيث، نجل محافظ القدس.



من جانبه، وصف أحمد طيبي، العضو العربي بـ (كنسيت) الإسرائيلي، هجوم شرطة الاحتلال على المتظاهرين في حي الشيخ جراح بـ "غير مسبوق وشرس".



واندلعت مواجهات عنيفة، عقب اقتحام قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة المغرب.



وأغلقت قوات الاحتلال، المسجد القبلي، داخل المسجد الأقصى، بالسلاسل، وأجبرت المصلين على الخروج بالقوة، كما منعت الأهلي من الدخول إلى المسجد الأقصى لإقامة صلاة العشاء والتروايح.



وفي سياق متصل، شهد حي الشيخ جراح، مواجهات عنيفة بين الشبان المعتصمين رفضاً لتهجير سكانه، وقوات الاحتلال أسفرت عن عشرات الإصابات، واعتدى مستوطنون على مشاركين بإفطار جماعي داخل الحي.