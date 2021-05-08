وحدات أبناء القوقا تعلن النفير العام وتفعيل "كل أدواتها" للدفاع عن القدس

وأكدت، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أنها قررت تفعيل كافة أدواتها ووسائلها للدفاع عن أهل القدس، داعيةً، الجماهير في غزة والضفة الداخل المحتل، إلى الخروج يوم السبت ضد الاحتلال ومستوطنيه.





رام الله - دنيا الوطندعت وحدات أبناء القوقا، كافة عناصرها للنفير العام والمشاركة على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى بـ "كل حزم وقوة".