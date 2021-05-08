السعودية تعرب عن رفضها لخطط "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة عليها

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت المملكة العربية السعودية، فجر السبت، عن رفضها "لما صدر بخصوص خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها".



وشددت المملكة، في بيان لوزارة الخارجية، على تنديدها "بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".



وجددت "وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".