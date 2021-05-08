شيخ الأزهر: اقتحام ساحات الأقصى "إرهابٌ صهيوني غاشم في ظل صمت عالمي مخزٍ"

أكد فضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فجر السبت، أن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى المبارك تمثل "إرهابٌ صهيوني غاشم في ظل صمت عالمي مخزٍ".



وقال الإمام الطيب، عبر موقع (فيسبوك): "إنَّ اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمات الله بالاعتداء السافر على المصلين الآمِنين، ومن قَبلِها الاعتداء بالسلاح على التظاهرات السلمية بحي الشيخ جراح بالقدس وتهجير أهله - إرهابٌ صهيوني غاشم في ظل صمت عالمي مخزٍ".



وتابع: "إن الأزهر الشريف، علماء وطلابا، ليتضامن كليًّا مع الشعب الفلسطيني المظلوم في وجه استبداد الكيان الصهيوني وطغيانه، داعيًا الله أن يحفظهم بحفظه، وينصرهم بنصره فهم أصحاب الحق والأرض والقضية العادلة".





رام الله - دنيا الوطن