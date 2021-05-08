أحمد طيبي: هجوم شرطة الاحتلال على المتظاهرين بالقدس كان "غير مسبوق وشرس"









أكد أحمد طيبي، العضو العربي في (كنيست) الإسرائيلي، رئيس الحركة العربية للتغيير، أن هجوم شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة كان "غير مسبوق وشرس".وأضاف، عبر موقع (فيسبوك)، أنه خلال زيارته لمستشفى المقاصد، وتفقد المصابين، وجد أن غالبيتهم أصيبوا بالرصاص المطاطي في النصف العلوي من الجسم.وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة نحو 180 مواطناً في مدينة القدس المحتلة، مساء الجمعة، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.