(مرصد الأزهر) يدين انتهاكات المستوطنين وقوات الاحتلال في القدس المحتلة

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رام الله - دنيا الوطن

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الانتهاكات المتواصلة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية.



وأكد المرصد في بيان له أمس، أن الجرائم ضد المصلين في شهر رمضان المبارك ليست بالأمر الجديد حيث تتكرر هذه الانتهاكات مع كل مناسبة دينية بهدف التضييق على الفلسطينيين، ودفعهم لمغادرة منازلهم وأحيائهم وترك مقدساتهم لتغيير الواقع الديمغرافي في الأراضي المحتلة.



وأشار إلى مقطع مصور انتشر مساء الخميس، يظهر أفرادًا مسلحين تابعين لعصابات المستوطنين يطلقون الرصاص على أهالي حي "الشيخ جراح" لطردهم وتهجيرهم قسريًا وللسطو على منازلهم.



وحذر المرصد من موجة التصعيد الحالية التي تغذيها حكومة الاحتلال في محاولة لجذب المزيد من المتطرفين واسترضائهم لتحقيق مكاسب متنوعة.



كما دعا مرصد الأزهر العالم أجمع إلى الوقوف أمام هذا الإرهاب المتصاعد ضد الفلسطينيين، مؤكدًا دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته والحصول على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.