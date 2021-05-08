هيئة مسيرات العودة تدعو لفتح ساحات الاشتباك في كافة محافظات الوطن

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، فجر السبت، "الشباب الثائر" في الضفة وغزة وكافة جماهير الشعب الفلسطيني للانخراط الكامل في الانتفاضة وفتح ساحات الاشتباك في كافة محافظات الوطن.



وباركت الهيئة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة منه، "دعوات الشباب الثائر والوحدات الميدانية وتؤكد أن هذا التفاعل الجاد والمسؤول دليل قوة ووحدة الموقف الوطني والشعبي المساند لانتفاضة أهلنا في القدس، وأن هذه الانتفاضة تمتد لكل مناطق فلسطين".



وتابعت: "إننا ندعو الشباب الثائر في الضفة وغزة وكافة جماهير شعبنا للانخراط الكامل في الانتفاضة الباسلة وفتح ساحات الاشتباك في كافة محافظات الوطن حتى يعلم الاحتلال المجرم أن المقدسات خط أحمر ولا نحيد أبداً عن طريق الثورة والمواجهة".





رام الله - دنيا الوطن